Serangan Drone Israel Hantam Kota Raffah di Gaza, 3 Tewas

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 20:00 WIB
Serangan drone Israel menewaskan 3 orang dan melukai lainnya di Rafah, Jalur Gaza Rabu (3/1). Serangan udara, darat dan laut Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 22.100 orang, dua pertiganya adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.
 
Israel mendorong sekitar 85% penduduk Gaza meninggalkan rumah mereka, memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke penampungan atau tenda-tenda yang penuh sesak di wilayah aman yang ditetapkan Israel namun tetap saja dibom oleh militer. Seperempat penduduk Gaza kelaparan, menurut PBB, karena pembatasan yang dilakukan Israel dan pertempuran sengit menghambat pengiriman bantuan.

(mhd)

