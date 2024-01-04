Kawasan pusat kota di Kota Gaza yang dilanda perang telah rusak parah selama perang Israel-Hamas, sehingga banyak jalan yang tidak dapat dikenali sama sekali. Sebagian besar bangunan di kawasan pusat Palestine Square rusak parah atau rata seluruhnya, dengan puing-puing berserakan di jalan-jalan.

Kota Gaza Tengah jadi salah satu episentrum pertempuran antara Israel dan Hamas. Ini lokasi pertama jadi sasaran pasukan Israel memulai serangan darat di wilayah tersebut. 22.000 warga Palestina di Gaza terbunuh oleh tembakan dan serangan udara Israel sejak perang Israel-Hamas pecah, kata Kementerian Kesehatan Hamas.

