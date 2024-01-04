...

Sudin Perhubungan Jakarta Selatan Buka Suara soal Video Anggotanya Naik ke Kap Mobil

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 14:28 WIB
A A A
Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan buka suara terkait video viral anggota Dishub yang terbawa di atas kap mobil di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.
 
Diketahui, kejadian tersebut terjadi karena pengendara mengacungkan jari tengah kepada petugas Dishub.
 
Ketika diberhentikan, pengemudi justru tancap gas sehingga petugas Dishub bernama Yan Iskandarsyah melompat ke atas kap mobil dan terbawa hingga ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
 
Kasus ini berakhir damai setelah kedua pihak bertemu di gedung Ditlantas Polda Metro Jaya.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

