Pria di Jombang, Jawa Timur, tewas tertabrak kereta api akibat nekat menerobos pintu perlintasan yang sudah ditutup permanen. Jasad pria tersebut langsung dievakuasi petugas dan dibawa ke RSUD Jombang.

Berdasarkan keterangan warga, korban memaksa untuk melintas di perlintasan tersebut meski mengetahui ada kereta api yang sedang melaju kencang.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Kristo Suryokusumo

