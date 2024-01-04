Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, NTT, membuat Bandara El Tari Kupang menutup sementara penerbangan menuju Bandara Frans Seda Maumere.
Penutupan dilakukan akibat semburan debu erupsi yang sangat tebal. Penutupan akan terus berkoordinasi dengan BMKG terkait kapan penerbangan akan dibuka kembali.
Sebelumnya, penerbangan menuju Bandara H. Hasan Aroeboesman, Ende juga ditutup, namun saat ini sudah dibuka kembali
Kontributor: Eman Suni
Produser: Kristo Suryokusumo
