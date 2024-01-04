...

Diduga Rem Blong, Minibus Tabrak Rumah, 4 Sepeda Motor dan Gerobak Pedagang

Miftahul Ghani, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 07:29 WIB
Sebuah minibus menabrak sebuah rumah parkiran sepeda motor di Jalan Majelis, Meruya Utara, Jakbar, Kamis (4/1).
 
Atas insiden ini, satu rumah dan empat unit sepeda motor rusak parah. Selain itu satu gerobak dagangan milik warga turut mengalami kerusakan. 
 
Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus mengalami rem blong. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.
 
Kontributor: Miftahul Ghani 
Produser: Akira AW

