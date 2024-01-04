Sebuah minibus menabrak sebuah rumah parkiran sepeda motor di Jalan Majelis, Meruya Utara, Jakbar, Kamis (4/1).

Atas insiden ini, satu rumah dan empat unit sepeda motor rusak parah. Selain itu satu gerobak dagangan milik warga turut mengalami kerusakan.

Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus mengalami rem blong. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

(fru)

