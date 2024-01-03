Vitor Roque resmi memperkenalkan nomor punggung yang akan dikenakan di Barcelona. Pemain Brasil itu bakal mengenakan nomor punggung 19, yang pernah digunakan Lionel Messi. Nomor tersebut dipakai Messi di Barcelona pada musim 2006-2007

Pemain terakhir yang mengenakan nomor punggung 19 di Barcelona yakni Franck Kessie. Nomor tersebut juga pernah digunakan Ferran Torres, Sergio Aguero, dan Martin Braithwaite dalam beberapa musim terakhir.

