Ratusan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi mulai mengalami sakit mata dan ISPA. Penyakit yang mulai menyerang pengungsi sebagian besar akibat abu vulkanik Gunung Lewotobi.

Sejumlah petugas medis di posko pengungsian Kantor Camat Wulanggitang langsung memberikan pelayanan kesehatan.

Pihak Puskesmas Boru berharap adanya bantuan masker agar bisa mengurangi gangguan pernapasan pengungsi.

