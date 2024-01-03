Pasar rakyat di Kawasan Tirtonadi porak poranda usai hujan disertai angin kencang terjang Kota Solo, Rabu(3/1). Kencangnya angin membuat 12 titik pohon tumbang di daerah Solo dan sekitarnya.

Pohon tumbang juga memutus kabel listrik dan membuat aliran listrik di sejumlah wilayah Kota Solo padam. Puluhan relawan dan petugas dinas terkait langsung melakukan evakuasi pohon tumbang di Kota Solo.

Kontributor: Septyantoro

(fru)

