TPN Ganjar-Mahfud Jepara targetkan perolehan suara hingga lebih dari 60 persen. Hal tersebut dilakukan setelah kedatangan Capres nomor urut 3 tersebut di sentra perajin gebyok ukir Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah.

Ganjar dipandang perajin gebyok ukir sebagai sosok pemimpin yang merakyat diharapkan mampu membawa kemakmuran masyarakat. Ganjar dinilai juga telah memberi perhatian kepada rakyat selama menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Kontributor: Alip Sutarto

