Saleh Arouri Pemimpin Politik Hamas Tewas Akibat Serangan Israel

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 03 Januari 2024 20:00 WIB
Petugas damkar bersihkan puing-puing Rabu (3/1), setelah serangan Israel di ibu kota Lebanon. Serangan tersebut menewaskan pemimpin politik nomor dua Hamas, Saleh Arouri. Arouri tokoh paling senior sejak perang Israel dan pendiri sayap militer Hamas.
 
Kematiannya dapat memicu pembalasan besar-besaran oleh milisi Hizbullah di Lebanon. Serangan drone Israel hantam apartemen di distrik Syiah, Beirut yang merupakan basis Hizbullah.
 
Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah  bersumpah membalas tindakan Israel yang menargetkan pejabat Palestina di Lebanon. Hizbullah dan Israel saling baku tembak di perbatasan Lebanon sejak kampanye militer Israel di Gaza dimulai hampir 3 bulan lalu setelah serangan Hamas di Israel selatan.
 
Kantor Berita Nasional Lebanon mengatakan serangan itu dilakukan oleh pesawat drone Israel.
 
