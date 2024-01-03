Kerusakan rumah dan tanah longsor mengubur jalan-jalan di prefektur Ishikawa, Jepang Rabu (3/1). Serangkaian gempa bumi dahsyat di bagian barat negara itu yang menewaskan 57 orang.

Gempa berkekuatan 7,6 Magnitudo menghantam daerah itu pada Hari Tahun Baru. 2 korban tewas berasal dari Suzu, di prefektur Ishikawa. 24 lainnya di dekat kota Wajima. jumlah korban tewas bertambah jadi 22 orang, menurut pejabat kota.

Laporan media Jepang menyebutkan puluhan ribu rumah hancur. Layanan air, listrik, dan telepon seluler masih terputus di beberapa daerah. Meskipun jumlah korban terus meningkat secara bertahap.

Dengan peringatan masyarakat yang cepat melalui siaran dan telepon, serta tanggapan cepat. dari masyarakat umum dan pejabat tampaknya telah membatasi beberapa kerusakan yang terjadi.

