Gibran Dipanggil soal Bagi Susu saat CFD, TKN Prabowo-Gibran Tiba di Bawaslu

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Rabu 03 Januari 2024 14:15 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman bersama tim kuasa hukum lainnya tiba di Kantor Bawaslu Kota Jakarta Pusat pada Rabu (3/1/2024) siang Pukul 12.30 WIB.
 
Kedatangan mereka ingin mendengar terlebih dahulu penjelasan dari Bawaslu Kota Jakarta Pusat terkait pemanggilan terhadap Gibran. Mereka juga mempertanyakan dasar hukum pemanggilan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

