Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman bersama tim kuasa hukum lainnya tiba di Kantor Bawaslu Kota Jakarta Pusat pada Rabu (3/1/2024) siang Pukul 12.30 WIB.

Kedatangan mereka ingin mendengar terlebih dahulu penjelasan dari Bawaslu Kota Jakarta Pusat terkait pemanggilan terhadap Gibran. Mereka juga mempertanyakan dasar hukum pemanggilan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News