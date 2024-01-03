Okezone Updates dibuka dengan video tanggul penahan Gereja Oikumene di Kendarli, Sulawesi Tenggara, ambruk. Berikutnya, kebahagiaan menyelimuti keluarga di Jombang, Jatim, kerena putranya terlahir di tanggal istimewa, 1 Januari 2024.

Seputar Pemilu 2024, capres nomor urut tiga Ganjar Prabowo me-launching program internet gratis, di Semarang, Jawa Tengah.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Lakers tumbang di markas Pelicans dan Suns berhasil membekuk Magic.

Host: Nata Arman

