Okezone Updates dibuka dengan video tanggul penahan Gereja Oikumene di Kendarli, Sulawesi Tenggara, ambruk. Berikutnya, kebahagiaan menyelimuti keluarga di Jombang, Jatim, kerena putranya terlahir di tanggal istimewa, 1 Januari 2024.
Seputar Pemilu 2024, capres nomor urut tiga Ganjar Prabowo me-launching program internet gratis, di Semarang, Jawa Tengah.
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Lakers tumbang di markas Pelicans dan Suns berhasil membekuk Magic.
Host: Nata Arman
