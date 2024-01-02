Tempat pembuangan akhir regional Payakumbuh tiba-tiba longsor. Longsor menimbun sekitar 10 hektare lahan pertanian dan membuat Kota Payakumbuh darurat sampah akibat banyaknya sampah yang menggunung di sejumlah titik jalan usai ditutupnya TPA.

Sementara sampah akan di buang di TPA Air Dingin Kota Padang yang jaraknya 3,5 jam perjalanan dari Payakumbuh.

Kontributor: Agung Sulistyo

(fru)

