Logistik Pemilu 2024 ditemukan di gudang ilegal milik salah seorang warga di Guningsitoli, Sumatera Utara. Seharusnya logistik ini langsung didistribusikan di 4 Kabupaten dan Kota yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Gunungsitoli.

Saat ditemukan sebagian besar boks logistik dalam kondisi rusak dan sedang disortir sejumlah pekerja.

Saat ini semua komisioner KPU dan Bawaslu Kepulauan Nias sedang mengikuti rakor terkait pengamanan logistik Pemilu di Polres Nias.

Kontributor: Iman Jaya Lase

(fru)

