Inilah buah salju khas Bedugul, Bali yang belakangan viral di medsos. Sesuai dengan namanya, buah ini memiliki daging berwarna putih salju.

Tekstur buahnya pun seperti kapas yang lembut dengan biji berwarna hitam. Buah salju ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama 'Ice Cream Bean'.

Buah salju khas Bedugul ini hanya berbuah pada musim hujan saja. Untuk harga buah salju ini dibanderol mulai Rp25.000 per kgnya.

Kontributor: I Wayan Diana Putra

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News