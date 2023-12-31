Malam pergantian Tahun Baru 2024 di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara Bberlangsung meriah. Lebih dari 110 ribu pengunjung tercatat memadati kawasan Taman Impian Jaya Ancol.

Pihak Ancol juga mengglar konser Jakarta Biggest Fireworks di Pantai Lagoon. Sejumlah artis seperti jebolan Indonesian Idol Rony Parulian menemani para pengunjung melewati pergantian tahun baru. Kehadiran para artis itu langsung disambut teriakan histeris para penonton.

Reporter: Iqbal Dwi Purnama

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

