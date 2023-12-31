Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ditutup atas diskresi kepolisian dalam rangka Car Free Night untuk menyemarakan perayaan tahun baru Minggu (31/1/2023). Penutupan jalan tersebut berimbas pada banyaknya parkir liar yang menjamur di sekitaran monas.
Kehadiran parkir liar tersebut akhirnya berdampak pada penyempitan ruas jalan di sekitaran Monas. Akhirnya kondisi lalin di sekitaran Monas terpantau padat merayap
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
