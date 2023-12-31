...

Ada Car Free Night, Sekitaran Monas Mendadak Berubah Jadi Parkir Liar

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 22:02 WIB
Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ditutup atas diskresi kepolisian dalam rangka Car Free Night untuk menyemarakan perayaan tahun baru Minggu (31/1/2023). Penutupan jalan tersebut berimbas pada banyaknya parkir liar yang menjamur di sekitaran monas. 
 
Kehadiran parkir liar tersebut akhirnya berdampak pada penyempitan ruas jalan di sekitaran Monas. Akhirnya kondisi lalin di sekitaran Monas terpantau padat merayap
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

