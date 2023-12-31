...

Gunakan KRL Commuter Line, Warga Daerah Penyangga Mulai Berdatangan ke Lokasi Car Free Night

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 19:34 WIB
Ratusan warga yang tinggal di sejumlah daerah penyanggaa Ibu Kota, seperti Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang mulai berdatangan ke Jakarta untuk melewati pergantian tahun. Moda transportasi massal KRL Commuter Line menjadi sarana publik yang dipilih warga.
 
Hal ini dapat terlihat di Stasiun Sudirman dengan kondisi cukup padat. Mereka mengaku sengaja datang merayakan kemeriahan malam pergantian tahun di lokasi Car Free Night.
 
Pemprov DKI sendiri telah menyediakan 12 panggung hiburan seperti pentas musik serta aktraksi drone untuk perayaan malam tahun baru.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

