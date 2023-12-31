...

Amankan Car Free Night Jakarta, 1.350 Personel Gabungan Diterjunkan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 17:30 WIB
A A A
Sebanyak 1.350 personel gabungan dari TNI-Polri dan Pemprov DKI disiagakan dalam mengamankan pelaksanaan Car Free Night pada perayaan malam tahun baru di sepanjang jalan Sudirman - Thamrin. Sebanyak 12 panggung hiburan disiapkan untuk menemani warga Jakarta.
 
Diperkiraka 30 ribu lebih pengunjung akan tumpah ruah pada acara tersebut. Jalur evakuasi di setiap 12 panggung hiburan juga telah disiapkan. Hal ini untuk mengevakuasi pengunjung jika memerlukan perrtolongan.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

