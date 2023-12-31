Sebanyak 1.350 personel gabungan dari TNI-Polri dan Pemprov DKI disiagakan dalam mengamankan pelaksanaan Car Free Night pada perayaan malam tahun baru di sepanjang jalan Sudirman - Thamrin. Sebanyak 12 panggung hiburan disiapkan untuk menemani warga Jakarta.

Diperkiraka 30 ribu lebih pengunjung akan tumpah ruah pada acara tersebut. Jalur evakuasi di setiap 12 panggung hiburan juga telah disiapkan. Hal ini untuk mengevakuasi pengunjung jika memerlukan perrtolongan.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

