Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut berisi permintaan untuk menuntaskan pengungsi Rohingya yang berlarut-larut.

Langkah ini dilakukan setalah melihat langsung berbagai kondisi penolakan pengungsi oleh warga. Ulama Aceh menilai belum ada langkah konkret pemerintah terkait penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.

Reporter: Syukri Syarifuddin

Produser: Reza Ramadhan

