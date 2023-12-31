Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut berisi permintaan untuk menuntaskan pengungsi Rohingya yang berlarut-larut.
Langkah ini dilakukan setalah melihat langsung berbagai kondisi penolakan pengungsi oleh warga. Ulama Aceh menilai belum ada langkah konkret pemerintah terkait penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.
Reporter: Syukri Syarifuddin
Produser: Reza Ramadhan
