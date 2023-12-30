...

Roberto Martinez Ungkap Target Pribadi Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal, Begini Bocorannya

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 13:34 WIB
Pelatih timnas Portugal, Roberto Martinez membocorkan percakapannya dengan Cristiano Ronaldo. Eks pelatih Belgia itu mengungkapkan bahwa Ronaldo punya target individu di timnas Portugal.
 
Juru taktik yang pernah melatih Everton ini mengklaim bomber Al-Nassr tersebut ingin mencapai 250 caps bersama Portugal.
 
Kini, Ronaldo sudah mengemas 205 penampilan buat Portugal dengan mencetak 128 gol. Pemain berusia 38 tahun itu sudah membawa Portugal meraih gelar juara Piala Eropa dan UEFA Nations League
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

