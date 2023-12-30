...

45 Hari Jelang Pilpres 2024, Ganjar Ajak Seluruh Komponen Relawan Fokus Kemenangan

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 23:08 WIB
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan akar terus bergerak sesuai dengan jargon 'Gaspol' dalam waktu 45 hari menjelang Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Ia akan menyiapkan gerakan terstruktur, sistematis, dan masih seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Hal ini disampaikan Ganjar dalam acara Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023) malam.
 
Ganjar yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu mengajak seluruh komponen untuk fokus kemenangan dalam waktu 45 hari menjelang Pilpres 2024. Ia pun meyakini bahwa saat turun blusukan ke daerah tidak pernah sepi.
 
Ganjar yang diusung Partai Perindo itu pun meyakini akan menang jika melihat track record saat maju dalam Pileg maupun Pilkada di Jawa Tengah. Ia pun menceritakan diterpa hal yang sama berupa hasil survei yang drop.
 
Diketahui acara konsolidasi nasional turut hadir Dewan Penasihat TPN Abuya Muhtadi Dimyati, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Plt. Ketua Umum PPP M. Mardiono, Ketua Bapillu PPP Sandiaga Uno dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ribuan simpatisan kompak mengenakan jaket putih bertuliskan 'Sat-Set'.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

