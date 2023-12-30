Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya bersama Ganjar Pranowo memiliki 21 program unggulan khusus untuk perbaikan rakyat Indonesia. Puluhan program itu dinilai sangat telat, tidak mengada-ada dan lebih dari sekedar makan siang.

Hal ini disampaikannya dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Dia menyampaikan bahwa 21 program unggulan Ganjar Mahfud telah disampaikannya saat di KPU minggu lalu. Bahkan program-program itu telah disampaikan ke rakyat dan disambut positif.

Lantas dia menjabarkan sejumlah program unggulan seperti program KTP Sakti hingga melanjutkan program Bansos.

Selain itu, pihaknya juga mempunyai program buruh naik kelas diimana tidak hanya memberikan dana insentif seperti bantuan subsidi, upah. Tetapi juga beasiswa dan mentoring entrepreneurship untuk peningkatan skill pekerja termasuk dalam merintis usaha.

Kemudian ada juga program kuliah gratis untuk anak Prajurit dan Bhayangkara. Lantas dia bercerita sulitnya kehidupan para Bintara dan Tamtama, baik polisi maupun tentara.

Tak lupa dia mengapresiasi atas dedikasi pengabdian tak pernah henti akan jiwa raga para Prajurit dan Bhayangkara untuk NKRI.

Adapun program lainnya seperti satu desa satu Faskes dan satu nakes, program guru ngaji dan guru agama yang nantinya akan digaji, program SMK gratis langsung kerja untuk keluarga miskin.

Lalu program disabilitas mandiri berprestasi dengan Satu Desa satu Mobil akses.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

