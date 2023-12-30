...

Punya 21 Program Unggulan untuk Rakyat, Mahfud MD : Lebih dari Sekadar Makan Siang

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 22:38 WIB
A A A
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya bersama Ganjar Pranowo memiliki 21 program unggulan khusus untuk perbaikan rakyat Indonesia. Puluhan program itu dinilai sangat telat, tidak mengada-ada dan lebih dari sekedar makan siang. 
 
Hal ini disampaikannya dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).
 
Dia menyampaikan bahwa 21 program unggulan Ganjar Mahfud telah disampaikannya saat di KPU minggu lalu. Bahkan program-program itu telah disampaikan ke rakyat dan disambut positif. 
 
Lantas dia menjabarkan sejumlah program unggulan seperti program KTP Sakti hingga melanjutkan program Bansos. 
 
Selain itu, pihaknya juga mempunyai program buruh naik kelas diimana tidak hanya memberikan dana insentif seperti bantuan subsidi, upah. Tetapi juga beasiswa dan mentoring entrepreneurship untuk peningkatan skill pekerja termasuk dalam merintis usaha. 
 
Kemudian ada juga program kuliah gratis untuk anak Prajurit dan Bhayangkara. Lantas dia bercerita sulitnya kehidupan para Bintara dan Tamtama, baik polisi maupun tentara. 
 
Tak lupa dia mengapresiasi atas  dedikasi pengabdian tak pernah henti akan jiwa raga para Prajurit dan Bhayangkara untuk NKRI. 
 
Adapun program lainnya seperti satu desa satu Faskes dan satu nakes, program guru ngaji dan guru agama yang nantinya akan digaji, program SMK gratis langsung kerja untuk keluarga miskin.
 
Lalu program disabilitas mandiri berprestasi dengan Satu Desa satu Mobil akses.
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini