Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan bahwa 45 Hari menjelang Pilpres 2024 merupakan massa krusial untuk memantapkan langkah pemenangan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu disampaikan dalam Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023) malam.

Arsjad pun menyebut tidak ada waktu untuk bersantai untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud meski dalam momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024. Arsjad pun menegaskan bahwa tinggal 45 hari lagi untuk berjuang menuju Pilpres 2024 pada 14 Februari.

Diketahui acara konsolidasi nasional turut hadir Dewan Penasihat TPN Abuya Muhtadi Dimyati, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Plt. Ketua Umum PPP M. Mardiono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ribuan simpatisan kompak mengenakan jaket putih bertuliskan 'Sat-Set'.

