Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat sampai daerah harus siap menghadapi Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Jokowi pun mengingatkan bahwa Pemilu 2024 kali ini sangat kompleks.

Jokowi juga mengingatkan jangan sampai ada keteledoran teknik yang bisa berimplikasi politis karena bisa merembet kemana-mana yang mengganggu legitimasi pemilu.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

