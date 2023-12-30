Sebuah truk berplat nomor AD yang mengangkut ratusan anjing yang diduga hendak dibawa ke rumah jagal untuk dikonsumsi viral di media sosial. Video tersebut diunggah pertama kali oleh akun instagram @animals_hopeshelterindonesia.

Menindaklanjuti video tersebut, Tim Macan Putih Satreskrim Polres Sragen bersama pelapor mendatangi lokasi yang diduga sebagai tempat jagal hewan, namun tidak ditemukan bukti adanya kegiatan penjagalan tersebut.

Truk tersebut belakangan diketahui menggunakan plat palsu. Polisi kini masih terus menyelidiki laporan tersebut.

Kontributor: Joko Piroso

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

