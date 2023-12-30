...

OKEZONE UPDATES: Damkar Lepas Anting hingga Suns Hajar Rockets

Nata Arman, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 07:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video seorang remaja putri bernama Aulia Meliana Puspita Sari meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk melepaskan anting di telinganya. Video berikutnya kereta cepat Whoosh menjadi alternatif transportasi liburan.
 
Seputar Pemilu 2024, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menonton konser HUT ke-40 Slank di Gedung Kesenian Jakarta.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Chelsea menaklukkan Crystal Palace 2-1, sementara Manchester City menang dramatis 3-1 atas Everton. Dari basket, Phoenix Suns menghajar Houston Rockets lewat skor 129 - 113.
 
Host: Nata Arman

