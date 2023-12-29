Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan 9 orang pelaku tawuran yang terjadi di Jalan Kramat Pulo, pada Minggu (24/12/2023), yang mengakibatkan satu orang meninggal.
Tawuran tersebut terjadi antara kelompok Ledeng yang dipimpin oleh CD dan kelompok Kebon yang dipimpin oleh F dan A yang saat ini masih DPO.
Tawuran bermula dari perselisihan di media sosial. Para terancam pidana paling lama 7 tahun penjara.
Reporter: Giffar Rivana
Produser: Reza Ramadhan

