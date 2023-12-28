...

Kelakuan Neymar di Tengah Pemulihan Cedera, Joget-Joget Gelar Pesta di Kapal Pesiar

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 17:30 WIB
Neymar menjalani pemulihan cedera ACL yang dialami pada Oktober lalu. Di tengah pemulihan cedera, Neymar terlihat mengelar pesta mewah di kapal pesiar. Sambil menggunakan kruk, pemain Al Hilal bersama teman-temannya menikmati alunan musik
 
Ternyata, pesta tersebut merupakan pembukaan bisnis baru Neymar yakni perjalanan kapal pesiar mewah di Brasil. Untuk bisa menikmati perjalanan dengan kapal pesiar Neymar harus merogoh kocek antara 1.000 euro (Rp 17 juta) hingga 6.000 euro (Rp 103 juta).
 
Produser : Febry Rachadi

(fru)

