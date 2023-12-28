Presiden Jokowi meninjau Jalan Lingkar Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis(28/12).

Jokowi menilai pengerjaan jalan di pulau terluar dan terdepan dilaksanakan untuk pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan. Jokowi menilai bahwa jika jalanan di kabupaten dan kota seluruh Indonesia diperbaiki dan memiliki kondisi yang bagus maka dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News