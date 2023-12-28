Arus Bawah Berdaulat Jawa Timur mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Para relawan yang terdiri dari pedagang kaki lima, komunitas nelayan, dan kalangan gen-z ini siap untuk memenangkan pasangan nomor 3 tersebut.
Mereka menargetkan memenangkan suara dari level terbawah dengan berkampanye ke rumah warga dan kelompok atau komunitas.
Para relawan menargetkan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud dalam satu putaran di Pilpres 2024 mendatang
Kontributor: Hari Tambayong
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
