Arus Bawah Berdaulat Jawa Timur Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Hari Tambayong, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 09:00 WIB
Arus Bawah Berdaulat Jawa Timur mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 
 
Para relawan yang terdiri dari pedagang kaki lima, komunitas nelayan, dan kalangan gen-z ini siap untuk memenangkan pasangan nomor 3 tersebut.
 
Mereka menargetkan memenangkan suara dari level terbawah dengan berkampanye ke rumah warga dan kelompok atau komunitas. 
 
Para relawan menargetkan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud dalam satu putaran di Pilpres 2024 mendatang 
 
Kontributor: Hari Tambayong 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Berita Terkait

