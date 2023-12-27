Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu petani dan buruh tembakau asepan di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (27/12). Capres yang diusung Partai Perindo ini kemudian menggelar dialog dengan petani dan buruh tembakau.

Para petani berharap terkait kemudahan pupuk karena petani tembakau merupakan kelompok yang tidak mendapatkan subsidi. Petani berharap Pemerintah mempermudah distribusi dan penjualan, serta menjamin ketersediaan pupuk.

Kontributor: Saeful Efendi

