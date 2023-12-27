Presiden Joko Widodo menyerahkan 5 ribu sertifikat tanah untuk warga di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/12).

Jokowi menegaskan melalui penyerahan sertifikat tanah, rakyat tidak perlu takut terjadi sengketa dengan mafia tanah. Jokowi berpesan agar masyarakat penerima bisa menjaga surat sertifikat tersebut.

Sertifikat yang diserahkan terdiri dari sertifikat tanah hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap, redistribusi tanah dan sertifikat tanah wakaf.

Kontributor: Pramono Putra

