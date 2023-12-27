...

Menkopolhukam Minta Kasus Penembakan Relawan Prabowo-Gibran Diselesaikan

Budi Setiawan, Jurnalis · Rabu 27 Desember 2023 17:31 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD meminta kasus penembakan relawan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Sampang, Madura segera diselesaikan. Kasus tersebut harus segera diselesaikan karena dikhawatirkan timbul fitnah pelakunya berasal dari kelompok politik tertentu. 
 
Calon wakil presiden nomor urut 3 itu juga meminta kepolisian untuk memproses kasus tersebut secara profesional. Sebelumnya, seorang tokoh masyarakat sekaligus relawan Prabowo-Gibran ditembak sebanyak 2 kali saat minum kopi bersama teman-temannya.
 
Kontributor: Budi Setiawan
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

