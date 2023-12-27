Menkopolhukam Mahfud MD meminta kasus penembakan relawan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Sampang, Madura segera diselesaikan. Kasus tersebut harus segera diselesaikan karena dikhawatirkan timbul fitnah pelakunya berasal dari kelompok politik tertentu.

Calon wakil presiden nomor urut 3 itu juga meminta kepolisian untuk memproses kasus tersebut secara profesional. Sebelumnya, seorang tokoh masyarakat sekaligus relawan Prabowo-Gibran ditembak sebanyak 2 kali saat minum kopi bersama teman-temannya.

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

