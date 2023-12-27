...

Puncak Arus Balik Libur Natal 2023, Stasiun Pasar Senen Padat Penumpang

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 27 Desember 2023 09:53 WIB
Kepadatan penumpang terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada puncak arus balik Natal 2023 Selasa (26/12/2023) malam. Mereka sengaja memilih kembali ke ibu kota karena cuti libur Natal telah habis.
 
Hingga 26 Desember 2023, tercatat jumlah kedatangan penumpang di DKI Jakarta sebanyak 221.610 orang, dengan jumlah penumpang tertinggi pada arus balik ini mencapai 43.400 penumpang.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

