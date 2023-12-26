Calon Presiden (Capres) dari Partai Perindo Ganjar Pranowo diserbu warga untuk bersalaman dan berswafoto saat makan siang di Sate Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Hal ini terjadi saat Ganjar tengah melakukan serangkaian kegiatan di Jawa Tengah pada Senin (25/12/2023).

Kehadiran Ganjar di Sate Lawu menarik perhatian warga yang langsung mengajaknya untuk berswafoto. Kesempatan ini digunakan Ganjar untuk berinteraksi dengan warga, sembari membagikan sejumlah kaos.

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News