Ganjar Pranowo Diserbu Warga saat Makan Siang di Sate Lawu, Jawa Tengah

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 11:45 WIB
Calon Presiden (Capres) dari Partai Perindo Ganjar Pranowo diserbu warga untuk bersalaman dan berswafoto saat makan siang di Sate Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Hal ini terjadi saat Ganjar tengah melakukan serangkaian kegiatan di Jawa Tengah pada Senin (25/12/2023).
 
Kehadiran Ganjar di Sate Lawu menarik perhatian warga yang langsung mengajaknya untuk berswafoto. Kesempatan ini digunakan Ganjar untuk berinteraksi dengan warga, sembari membagikan sejumlah kaos.
 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

