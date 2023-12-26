Jelang pergantian tahun, jasa penitipan hewan peliharaan meningkat. Salah satunya seperti di Klinik Animal Care, Cianjur, Jawa Barat. Pemilik hewan sengaja menitipkan hewan peliharaannya untuk mengisi waktu libur.

Untuk biaya penitipan hewan peliharaan ini hanya mengeluarkan Rp60.000 per hari. Berbagai fasilitas sudah tersedia seperti pemotongan kuku, mandi serta kesehatan.

Kontriburor: Mochamad Andi Ichsyani

Produser: Akira AW

(fru)

