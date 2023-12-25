Ribuan warga memadati area wisata Telaga Langit di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Cirebon, Senin (25/12).

Pengunjung dimanjakan dengan berbagai wahana mulai dari kolam renang dengan view kota dan lautan Cirebon hingga spot selfie yang berlimpah.

Dengan harga tiket masuk Rp20 ribu pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitasi di lokasi wisata ini. Pengelola juga menempatkan banyak area untuk beristirahat dan kumpul keluarga.

Kontributor: Toiskandar

