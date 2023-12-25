...

Unik! Kue Jahe Disulap Jadi Miniatur Gereja Blenduk Semarang

Taufik Budi Nurcahyanto, Jurnalis · Senin 25 Desember 2023 09:19 WIB
Inilah miniatur Gereja Blenduk Semarang yang terbuat dari adonan kue jahe. Bangunan berukuran satu meter persegi ini memikat mata para pengunjung.
 
Miniatur Gereja Blenduk ini dibuat oleh salah satu hotel di Kota Semarang. Proses pembuatannya menghabiskan adonan kue jahe sebanyak 20 kilogram. 
 
Miniatur Gereja Blenduk ini dibuat bukan hanya sekedar elemen dekoratif. Namun juga menjadi daya tarik bagi pengunjung hotel untuk berfoto selfie
 
Langkah ini untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kota Semarang. 
 
Kontributor: Taufik Budi 
Produser: Akira AW

(fru)

