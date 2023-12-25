Inilah miniatur Gereja Blenduk Semarang yang terbuat dari adonan kue jahe. Bangunan berukuran satu meter persegi ini memikat mata para pengunjung.

Miniatur Gereja Blenduk ini dibuat oleh salah satu hotel di Kota Semarang. Proses pembuatannya menghabiskan adonan kue jahe sebanyak 20 kilogram.

Miniatur Gereja Blenduk ini dibuat bukan hanya sekedar elemen dekoratif. Namun juga menjadi daya tarik bagi pengunjung hotel untuk berfoto selfie

Langkah ini untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kota Semarang.

Kontributor: Taufik Budi

Produser: Akira AW

(fru)

