Polresta Pasuruan memberikan pijat gratis bagi wisatawan yang berkunjung ke Alun-Alun Kota, Senin (25/12).
Aksi tersebut dilakukan untuk memberi rasa nyaman kepada wisatawan yang menikmati liburan nataru. Untuk pelayanan refleksi dibuka mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam untuk 15 wisatawan.
Wisatawan terbantu dengan adanya pijat gratis karena dapat menghilangkan lelah dan mengantuk usai perjalanan jauh.
Kontributor: Jaka Samudera
