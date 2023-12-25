Polresta Pasuruan memberikan pijat gratis bagi wisatawan yang berkunjung ke Alun-Alun Kota, Senin (25/12).

Aksi tersebut dilakukan untuk memberi rasa nyaman kepada wisatawan yang menikmati liburan nataru. Untuk pelayanan refleksi dibuka mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam untuk 15 wisatawan.

Wisatawan terbantu dengan adanya pijat gratis karena dapat menghilangkan lelah dan mengantuk usai perjalanan jauh.

Kontributor: Jaka Samudera

