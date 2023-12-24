Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyambangi Gereja Katedral, pada Minggu (24/12/2023) sore. Kunjungan dilakukan menjelang misa Natal 2023.

Heru disambut Keuskupan Agung Jakarta yang dipimpin Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Heru dan jajaran kemudian diperkenankan masuk berkeliling area dalam Gereja Katedral Jakarta.

Terlihat jemaat misa Natal telah memenuhi kursi area luar Gereja Katedral. Kunjungan Heru untuk memastikan perayaan Natal di Jakarta berlangsung aman

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

