Masyarakat berbondong-bondong mengunjungi Monas di Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).

Pengunjung rela mengantre lama untuk naik tugu puncak Monas. Hingga Pukul 14.00 WIB tercatat sekitar 17.776 orang telah mengunjungi kawasan Monas. Sedangkan pengunjung berhasil masuk ke puncak tugu Monas tercatat 4.472 orang

Sebagai informasi, untuk menuju tugu monas, tersedia kereta penumpang gratis. Titik pemberhentiannya ada di dekat pintu masuk area IRTI Monas.

Reporter : Selvianus Kopong Basar

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

