Pengunjung Mulai Padati Monas Jelang Liburan Nataru, Didominasi Keluarga hingga Remaja

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Sabtu 23 Desember 2023 20:16 WIB
Masyarakat berbondong-bondong mengunjungi Monas di Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).
 
Pengunjung rela mengantre lama untuk naik tugu puncak Monas. Hingga Pukul 14.00 WIB tercatat sekitar 17.776 orang telah mengunjungi kawasan Monas. Sedangkan pengunjung berhasil masuk ke puncak tugu Monas tercatat 4.472 orang 
 
Sebagai informasi, untuk menuju tugu monas, tersedia kereta penumpang gratis. Titik pemberhentiannya ada di dekat pintu masuk area IRTI Monas. 
 
Reporter : Selvianus Kopong Basar
Produser: Reza Ramadhan

