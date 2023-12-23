...

Taman Mini Indonesia Indah Siapkan Beragam Pertunjukan untuk Lewati Momen Libur Nataru

Reza Ramadhan, Jurnalis · Sabtu 23 Desember 2023 18:00 WIB
A A A
Jelang libur Natal dan tahun baru, pengunjung memadati destinasi wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu (23/12/2023). Beberapa pengunjung juga terlihat menikmati beberapa fasilitas yang ikut disewakan. Seperti skuter listrik hingga sepeda.
 
TMII sendiri pun menyajikan acara spesial menyambut libur Natal dan tahun baru ini. Yaitu, OneThereLand yang menawarkan konsep unik dan menarik mulai dari konser musik 12 hari mulai tanggal 21 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024.
 
Beberapa hiburan bernuansa nusantara juga dihadirkan di TMII ini. Sehingga TMII dapat menjadi pilihan menikmati momen liburan Nataru bersama keluarga.
 
Jam operasional gerbang masuk TMII selama pekan nataru akan diperpanjang menjadi: Yakni, Gate 1 pukul 06.00 - 22.00 wib dan Gate 3 pukul 05.00 - 22.00 wib. Sedangkan Malam Tahun Baru TMII akan beroperasi hingga pukul 02.00 wib.
 
Reporter : Echa
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini