Jelang libur Natal dan tahun baru, pengunjung memadati destinasi wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu (23/12/2023). Beberapa pengunjung juga terlihat menikmati beberapa fasilitas yang ikut disewakan. Seperti skuter listrik hingga sepeda.

TMII sendiri pun menyajikan acara spesial menyambut libur Natal dan tahun baru ini. Yaitu, OneThereLand yang menawarkan konsep unik dan menarik mulai dari konser musik 12 hari mulai tanggal 21 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024.

Beberapa hiburan bernuansa nusantara juga dihadirkan di TMII ini. Sehingga TMII dapat menjadi pilihan menikmati momen liburan Nataru bersama keluarga.

Jam operasional gerbang masuk TMII selama pekan nataru akan diperpanjang menjadi: Yakni, Gate 1 pukul 06.00 - 22.00 wib dan Gate 3 pukul 05.00 - 22.00 wib. Sedangkan Malam Tahun Baru TMII akan beroperasi hingga pukul 02.00 wib.

Reporter : Echa

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

