Debat Fokus Singkatan, Andi Widjajanto Sebut Kualitas Menurun Signifika

Binti Mufarida, Jurnalis · Sabtu 23 Desember 2023 21:05 WIB
Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyebut kualitas debat akan menjadi turun signifikan apabila materi debat lebih banyak menyinggung soal akronim atau singkatan di dalamnya. Hal ini menyusul pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal SGIE atau State of Global Islamic Economy kepada Abdul Muhaimin Iskandar.
 
Andi mengatakan, jika fokus debat ini terlalu banyak kandidat saling melontarkan singkatan dari materinya, maka hal ini berpotensi untuk mengurangi durasi dari jalannya debat bagi kandidat yang belum memahami akronim atau singkatan yang disampaikan.
 
Hal tersebut disampaikan Andi dalam jumpa persnya di media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).
 
Oleh karenanya, ia berharap apabila dalam debat ke depan ada istilah terminologi yang tidak dipahami oleh satu kandidat, moderator memberikan kesempatan kepada penanya untuk menjelaskan maksud dari terminologi tersebut. Sehingga, kandidat yang belum paham pun bisa mengerti apa yang dimaksud.
 
Ia tak ingin, debat ini hanya berkonsentrasi dengan istilah singkatan-singkatan yang dijadikan sebagai strategi untuk menjebak dan memenangkan jalannya debat. Tapi, substansi dari perdebatan itu menjadi hilang.
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

