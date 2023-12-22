Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Turki. Latihan digelar di lapangan sebelah penginapan para pemain di Antalya, Turki. Skuad Garuda melakukan latihan ringan, seperti pemulihan fisik dan adaptasi cuaca.

Arhan Pratama dan kolega menjalani pemusatan latihan selama 17 hari di Turki. Sebelum berangkat menuju turnamen Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar.

Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia yang digelar 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Reporter: Rani Sanjaya

Produser: Febry Rachadi

(fru)

