Jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru) suasana Stasiun Pasar Senen semakin ramai oleh penumpang. PT KAI mengestimasi sejak 21 Desember lalu ada sekitar 23 ribu hingga 24 ribu penumpang setiap harinya.

Puncak arus mudik Nataru diperkirakan akan terjadi pada esok hari yakni 23 Desember 2023. Menghadapi arus mudik ini PT KAI telah menyiapkan 700 ribu tiket tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Adapun destinasi paling populer adalah kereta tujuan Jawa timur antara lain tujuan ke Kota Malang dan Surabaya.

