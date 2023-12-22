...

Sindir Rencana Gibran Naikkan Rasio Pajak, Mahfud MD: Hati-Hati, Rakyat Sensitif Soal Pajak

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 22:30 WIB
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengomentari rencana kenaikan rasio pajak hingga 23% yang tercantum dalam visi misi Capres dan Cawapres nomor urut 2.
 
Menurut Mahfud, rakyat sangat sensitif apabila berbicara mengenai kenaikan pajak dan menilai rencana kenaikan tax ratio hingga 23% ini tidak masuk akal. 
 
Mahfud pun meminta Gibran untuk membedakan antara penerimaan pajak dan tax ratio.
 
