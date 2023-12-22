Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengomentari rencana kenaikan rasio pajak hingga 23% yang tercantum dalam visi misi Capres dan Cawapres nomor urut 2.
Menurut Mahfud, rakyat sangat sensitif apabila berbicara mengenai kenaikan pajak dan menilai rencana kenaikan tax ratio hingga 23% ini tidak masuk akal.
Mahfud pun meminta Gibran untuk membedakan antara penerimaan pajak dan tax ratio.
Reporter: Michelle Natalia
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow