Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menekankan keberlanjutan pembangunan termasuk soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

IKN, kata Gibran, bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tetapi merupakan simbol pemerataan pembangunan Indonesia, dan simbol transformasi. Gibran juga memastikan akan melanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris.

Reporter: Riana Rizkia

(fru)

